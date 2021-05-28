У Львові до центру вакцинації будуть курсувати безкоштовні автобуси
До стадіону “Арена-Львів”, де завтра, 29 травня відкриється центр вакцинації населення, запустять безкоштовні автобуси
Про це повідомляє пресслужба Львівської облдержадміністрації, передає RegioNews.
За інформацією ОДА, графік руху автобусів наступний:
Виїзд із площі Євгена Петрушевича: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Виїзд із "Арени-Львів”: 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00
В обласній адміністрації нагадали, що в центрі будуть робити щеплення для мешканців області, які зареєструвалися через додаток "Дія".
Напомним, ранее сообщалось, что на стадионе "Арена Львов" планируют открыть центр массовой вакцинации.
В Одессе 30 мая начнет работу Центр массовой вакцинации. Также в Киеве 29 мая заработает большой центр COVID-вакцинации.
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