19:25  28 травня
В Одесі проводять обшуки в навчальних центрах для моряків - ЗМІ
16:59  28 травня
У Єгипті під час дайвінгу помер екс-глава Служби зовнішньої розвідки Гвоздь, - ЗМІ
17:59  28 травня
На Донбасі за добу сім обстрілів, бойовики поранили українського військового
UA | RU
UA | RU
28 травня 2021, 20:28 6

У Львові до центру вакцинації будуть курсувати безкоштовні автобуси

28 травня 2021, 20:28 6
Читайте также на русском языке
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

До стадіону “Арена-Львів”, де завтра, 29 травня відкриється центр вакцинації населення, запустять безкоштовні автобуси

Про це повідомляє пресслужба Львівської облдержадміністрації, передає RegioNews.

За інформацією ОДА, графік руху автобусів наступний:

Виїзд із площі Євгена Петрушевича: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00

Виїзд із "Арени-Львів”: 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00

В обласній адміністрації нагадали, що в центрі будуть робити щеплення для мешканців області, які зареєструвалися через додаток "Дія".

Напомним, ранее сообщалось, что на стадионе "Арена Львов" планируют открыть центр массовой вакцинации.

В Одессе 30 мая начнет работу Центр массовой вакцинации. Также в Киеве 29 мая заработает большой центр COVID-вакцинации.

вакцина Львів ОДА автобусні маршрути вакцинація центр

Справу підозрюваного в хабарництві ексчиновника Житомирської ОДА передали до суду
28 травня 2021, 19:58
Обрати вакцину не можна: у МОЗ розкрили подробиці роботи Центрів вакцинації
28 травня 2021, 17:06
У Львові хулігани розтрощили зупинку
28 травня 2021, 15:59
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
20 млрд грн. на асфальті. Як у Кирила Тимошенка "освоїли" два річних бюджети Дніпропетровщини
Коаліційні гойдалки: як "ЄС" скочила у політичний трикутник з колишніми "регіоналами" та "слугами" у Сумській облраді
Всі публікації »
Сергій Гайдай
Володимир Цибулько
Світлана Крюкова
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram