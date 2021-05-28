У Львові до центру вакцинації будуть курсувати безкоштовні автобуси

28 травня 2021

20 млрд грн. на асфальті. Як у Кирила Тимошенка "освоїли" два річних бюджети Дніпропетровщини

Практично всі найбільші дорожні будівництва на Дніпропетровщині зараз веде фірма "Автомагістраль-Південь", якій всього за рік дали підрядів на суму майже 20 млрд грн., а це як два річних бюджети облас...