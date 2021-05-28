Во Львове к центру вакцинации будут курсировать бесплатные автобусы
До стадиона "Арена-Львов", где завтра, 29 мая откроется центр вакцинации населения, запустят бесплатные автобусы
Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации, передает RegioNews.
По информации ОГА, график движения автобусов следующий:
Выезд с площади Евгения Петрушевича: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Выезд из "Арены-Львов": 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00
В областной администрации напомнили, что в центре будут делать прививки для жителей области, которые зарегистрировались через приложение "Дія".
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на стадіоні "Арена Львів" планують відкрити центр масової вакцинації.
В Одесі 30 травня почне роботу Центр масової вакцинації. Також у Києві 29 травня запрацює великий центр COVID-вакцинації.
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