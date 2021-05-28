У Львові хулігани розтрощили зупинку

У Львові на вулиці Богдана Хмельницького троє чоловіків, віком 18, 19 та 20 років, розгромили зупинку громадського транспорту

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення патрульної поліції Львівської області.

Інцидент стався вночі 27 травня. Там троє молодиків біля заправки розтрощили скляну зупинку громадського транспорту. Поліція розшукала чоловіків, коли ті пили пиво біля заправки в селі Малехів, що під Львовом. Їх затримали та доставили у Львівське районне управління поліції.

На порушників вже склали постанову щодо розпивання пива та поява в громадських місцях у п'яному вигляді.

Нагадаємо, нещодавно у Львові чоловік розтрощив супермаркет і п'ять автівок.