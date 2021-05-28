12:53  28 травня
У Києві 29 травня запрацює великий центр COVID-вакцинації
09:41  28 травня
У Кривому Розі з вікна випав школяр: дитина розбилася на смерть
08:29  28 травня
У зоні ООС з початку доби зафіксовано п'ять порушень режиму "тиші", є поранений
UA | RU
UA | RU
28 травня 2021, 15:59 325

У Львові хулігани розтрощили зупинку

28 травня 2021, 15:59 325
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

У Львові на вулиці Богдана Хмельницького троє чоловіків, віком 18, 19 та 20 років, розгромили зупинку громадського транспорту

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення патрульної поліції Львівської області.

Інцидент стався вночі 27 травня. Там троє молодиків біля заправки розтрощили скляну зупинку громадського транспорту. Поліція розшукала чоловіків, коли ті пили пиво біля заправки в селі Малехів, що під Львовом. Їх затримали та доставили у Львівське районне управління поліції.

Возможно, это изображение (на открытом воздухе)

На порушників вже склали постанову щодо розпивання пива та поява в громадських місцях у п'яному вигляді.

Нагадаємо, нещодавно у Львові чоловік розтрощив супермаркет і п'ять автівок.

Україна кримінал Львів поліція хуліганство

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
20 млрд грн. на асфальті. Як у Кирила Тимошенка "освоїли" два річних бюджети Дніпропетровщини
Коаліційні гойдалки: як "ЄС" скочила у політичний трикутник з колишніми "регіоналами" та "слугами" у Сумській облраді
Всі публікації »
Сергій Гайдай
Володимир Цибулько
Світлана Крюкова
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua