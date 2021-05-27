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27 травня 2021, 21:02 895

В Одесі 30 травня почне роботу Центр масової вакцинації

27 травня 2021, 21:02 895
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Фото: із відкритих джерел
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В Одесі відкриють перший в області Центр масової вакцинації від COVID-19, він почне працювати вже 30 травня

Про це повідомляє "Суспільне” із посиланням на речницю обласного Центру громадського здоров'я Анну Лєснікову, передає RegioNews.

За її словами, центр відкриють на стадіоні Національного університету "Одеська юридична академія", що на Фонтанській дорозі, 23-а.

Там будуть робити щеплення вакциною Coronavac людям віком від 60 років, які зареєстровані в листі очікування на порталі або в додатку "Дія".

Вакцинацію проводитиме мобільна бригада Центру первинної медико-санітарної допомоги №3. Працюватиме багато лікарів з можливістю провакцинувати 250-300 людей", – розповіла Лєснікова.

Вона зазначила, що Центр працюватиме з 9:00 до 17:00.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на стадіоні "Арена Львів" планують відкрити центр масової вакцинації.

коронавірус вакцина Одеса вакцинація щеплення

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