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25 травня 2021, 21:54 42

На стадіоні "Арена Львів" планують відкрити центр масової вакцинації

25 травня 2021, 21:54 42
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Фото: із відкритих джерел
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У Львові планують створити центр масової вакцинації населення, його можуть відкрити на стадіоні "Арена Львів"

Про це у Facebook повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький за підсумками наради з главою МОЗ Віктором Ляшком, передає RegioNews.

Наразі йшлося про те, щоб створити такий центр на стадіоні "Арена Львів" - цей об'єкт найбільше відповідає вимогам МОЗ для облаштування такого центру", - розповів Козицький.

За його совами, для створення центру потрібно врегулювати низку організаційних питань, зокрема, забезпечити його кадрами, холодильним обладнанням, комп'ютерною технікою, інтернетом та охороною.

Козицький додав, що стадіон розташований поза межами міста, що може ускладнити проїзд людей.

Тому обласна влада не виключає розміщення центру на базі інших приміщень, щоб забезпечити безперешкодний проїзд населення з околиць Львова та районів області.

Нагадаємо, у Моршині, де провакцинували 64% населення, уже кілька днів не фіксують нових випадків Covid-19.

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