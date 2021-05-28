У Києві 29 травня запрацює великий центр COVID-вакцинації
У Києві 29 травня запустять великий центр вакцинації від COVID-19 на базі Міжнародного виставкового центру (МВЦ)
Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, пише RegioNews.
"Завтра, 29 травня, на базі Міжнародного Виставкового Центру розпочне працювати великий Центр вакцинації від COVID-19", - повідомив він.
Кличко додав, що у Центрі вакцинації, в вихідні дні, щеплення вакциною CoronaVac робитимуть киянам, які зареєструвалися у додатку "Дія".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у суботу, 29 травня на стадіоні "Арена Львів” відкриють перший в Україні центр вакцинації населення. Там зможуть вакцинуватись від COVID-19 мешканці Львівської області, які зареєструвалися у додатку "Дія”.
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