Обрати вакцину не можна: у МОЗ розкрили подробиці роботи Центрів вакцинації

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У Центрах масової вакцинації, які 29 травня відкриються у Києві, Одесі та Львові, щеплення відбуватиметься тільки для тих, кого попередньо запросили по телефону

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає RegioNews.

Зазначається, що центри будуть працювати у вихідні дні, в них будуть вакцинувати громадян, які записалися до листа очікування в додатку "Дія" або через контакт-центр МОЗ.

У міністерстві вкотре повторили, що будуть надавати пріоритет людям похилого віку.

Обирати вакцину у масових центрах вакцинації не можна. Буде доступна та вакцина, яка є в наявності в Україні. З 29 травня будуть використовувати вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech”, - йдеться в повідомленні.

Також у МОЗ стверджують, що відкрили пілотні центри вакцинації, аби відпрацювати алгоритм масової вакцинації у великих приміщеннях.

За словами чиновників, коли Україна отримає більше вакцин, такі центри створюватимуть і в інших великих містах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на стадіоні "Арена Львів" планують відкрити центр масової вакцинації.

В Одесі 30 травня почне роботу Центр масової вакцинації. Також у Києві 29 травня запрацює великий центр COVID-вакцинації.