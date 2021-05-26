ЗМІ дізналися, що Зеленський дарував і отримував в подарунок з початку президентства

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Про це повідомив Офіс президента на запит Українських Новин, передає RegioNews.

У поточному році під час візиту в Україну в березні президент Литви Гітанас Науседа презентував главі держави ювілейну медаль Яна Кароля Ходкевича і книгу "Портрети Великих князів і вельмож Великого Князівства Литовського з українських музеїв", а під час візиту Зеленського в Катар у квітні він отримав від еміра Тамім бін Хамад Аль Тані в подарунок фотоальбом.

У 2020 році президенту вручили 9 подарунків: порцелянове десертне блюдо, глечик і тарілку з турецьким орнаментом він отримав від міністрів оборони та закордонних справ Турецької республіки, а туру з металу білого кольору у вигляді дракона, скульптуру автобуса з художнього скла, килим ручного ткацтва, килимок, блюдо з металу білого кольору та керамічний таріль з орнаментом від послів Таїланду, Філіппін, Пакистану, Азербайджану, Єгипту і Таджикистану відповідно.

У 2019 році з дня інавгурації президентом Зеленський отримав 181 подарунок, серед яких були зібрання творів Шекспіра від Секретної розвідувальної служби Міністерства закордонних справ Великобританії (МИ-6), порцелянова статуетка "Покемон" від китайського бізнесмена, засновника компанії Alibaba Group Джека Ма, велосипед і маска для сну від президента Естонії Керсті Кальюлайд, краватка Hermes від ексголови Європейської ради Дональда Туска.

Сам же Зеленський з початку президентства, за даними Державного управління справами, вручив понад 1,5 тис. подарунків.

Як повідомлялося, Зеленський спровокував скандал, сфотографувавшись у вишиванці, що дуже схожа на косоворотку.