15:31  26 травня
У секретаріаті Кабміну на 10% скоротять чисельність працівників
11:31  26 травня
У Києві слідчі ДБР прийшли з обшуками до Будинку профспілок
17:38  26 травня
Окупанти на Донбасі поранили нашого воїна: ЗСУ відкрили вогонь у відповідь
UA | RU
UA | RU
26 травня 2021, 21:51 37

ЗМІ дізналися, що Зеленський дарував і отримував в подарунок з початку президентства

26 травня 2021, 21:51 37
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Президент Володимир Зеленський отримав 12 подарунків з початку 2020 року

Про це повідомив Офіс президента на запит Українських Новин, передає RegioNews.

У поточному році під час візиту в Україну в березні президент Литви Гітанас Науседа презентував главі держави ювілейну медаль Яна Кароля Ходкевича і книгу "Портрети Великих князів і вельмож Великого Князівства Литовського з українських музеїв", а під час візиту Зеленського в Катар у квітні він отримав від еміра Тамім бін Хамад Аль Тані в подарунок фотоальбом.

У 2020 році президенту вручили 9 подарунків: порцелянове десертне блюдо, глечик і тарілку з турецьким орнаментом він отримав від міністрів оборони та закордонних справ Турецької республіки, а туру з металу білого кольору у вигляді дракона, скульптуру автобуса з художнього скла, килим ручного ткацтва, килимок, блюдо з металу білого кольору та керамічний таріль з орнаментом від послів Таїланду, Філіппін, Пакистану, Азербайджану, Єгипту і Таджикистану відповідно.

У 2019 році з дня інавгурації президентом Зеленський отримав 181 подарунок, серед яких були зібрання творів Шекспіра від Секретної розвідувальної служби Міністерства закордонних справ Великобританії (МИ-6), порцелянова статуетка "Покемон" від китайського бізнесмена, засновника компанії Alibaba Group Джека Ма, велосипед і маска для сну від президента Естонії Керсті Кальюлайд, краватка Hermes від ексголови Європейської ради Дональда Туска.

Сам же Зеленський з початку президентства, за даними Державного управління справами, вручив понад 1,5 тис. подарунків.

Як повідомлялося, Зеленський спровокував скандал, сфотографувавшись у вишиванці, що дуже схожа на косоворотку.

Володимир Зеленський президент подарунок списки Офіс президента

Корнієнко оцінив нові рейтинги Зеленського і "слуг"
22 травня 2021, 19:00
"Слуги народу" назвали ключові перемоги Зеленського за два роки президентства
22 травня 2021, 15:39
Президент про Кличка: "він неправильно публічно себе поводить"
20 травня 2021, 14:29
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Двічі недепутат: чи здолає Вірастюк стіну Верховного Суду
Як Кирило Тимошенко "росте" за рахунок рейтингу Зеленського
Всі публікації »
Сергій Гайдай
Володимир Цибулько
Світлана Крюкова
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua