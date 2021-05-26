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26 мая 2021, 21:51 1170

СМИ узнали, что Зеленский дарил и получал в подарок с начала президентства

26 мая 2021, 21:51 1170
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Фото из открытых источников
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Президент Владимир Зеленский получил 12 подарков с начала 2020 года

Об этом сообщил Офис президента по запросу Украинских Новостей, передает RegioNews.

В текущем году во время визита в Украину в марте президент Литвы Гитанас Науседа представил главе государства юбилейную медаль Яна Кароля Ходкевича и книгу "Портреты Великих князей и вельмож Великого Княжества Литовского из украинских музеев", а во время визита Зеленского в Катар в апреле он получил от эмира Тамим бин Хамад Аль Тани в подарок фотоальбом.

В 2020 году президенту вручили 9 подарков: фарфоровое десертное блюдо, кувшин и тарелку с турецким орнаментом он получил от министров обороны и иностранных дел Турецкой республики, а тура из металла белого цвета в виде дракона, скульптура автобуса из художественного стекла, ковер ручного ткачества, коврик, блюдо из металла белого цвета и керамическое блюдо с орнаментом от послов Таиланда, Филиппин, Пакистана, Азербайджана, Египта и Таджикистана соответственно.

В 2019 году со дня инаугурации президентом Зеленский получил181 подарок, среди которых были собрание сочинений Шекспира от Секретной разведывательной службы Министерства иностранных дел Великобритании (МИ-6), фарфоровая статуэтка "Покемон" от китайского бизнесмена, основателя компании Alibaba Group Джека Ма, велосипед и маска для сна от президента Эстонии Керсти Кальюлайд, галстук Hermes от экс-главы Европейского совета Дональда Туска.

Сам же Зеленский с начала президентства, по данным Государственного управления делами, вручил более 1,5 тыс. подарков.

Как сообщалось, Зеленский спровоцировал скандал, сфотографировавшись в вышиванке, которая очень похожа на косоворотку.

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