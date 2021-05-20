Зеленський спровокував скандал, сфотографувавшись у вишиванці, що дуже схожа на косоворотку

Фото з Інстаграму Зеленського

Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці в Instagram опубликував фото і привітання з Днем вишиванки. На фото він з дружиною у вишитих сорочках, але сорочка президента дуже подібна на російську косоворотку

Про це повідомляє RegioNews за інформацією з допису Володимира Зеленського в Інстаграм.

Наша гордість, наш символ і скарб. З Днем вишиванки! – написав Зеленський.

Світлини викликали дуже неоднозначну реакцію в користувачів соцмережі.

Є дуже позитивні коментарі до цього допису на кшталт "Найгарніша президентська пара" або "Найкращий президент, згодні?"

Але більшість коментаторів здивовані вишиванкою президента.

Багато з них просто констатують: "Це косоворотка", "Косоворотка – сорочка російського покрою", "Дивна вишиванка – більше на російську косоворотку схожа", "Що за косоворотка?", "Ви в своєму розумі? Одягнути на день вишиванки КОСОВОРОТКУ???? Це російська національна рубаха! Боже, який сором!!!!"

Користувачі наводять цитату з вікіпедії.

Косоворо́тка (рос. косоворотка) — російська народна чоловіча сорочка з косим коміром (рос. ворот). Має розріз збоку, а не посередині, як у звичайних сорочок; за версією історика Дмитра Лихачова, такий комір створений для того, щоб натільний хрест не випадав під час роботи. З'явилася у Москівщині не раніше XV століття. В Україні й Білорусі була невідома; замість неї носили вишиванку.

Багато користувачів роблять саркастичні зауваження: "І ніхто бубочке не скаже, що то російська косоворотка, а ніяка не вишиванка", "Косоворотка? а, ну да, КАКАЯ РАЗНИЦА", "А сьогодні свято "косоворотки"? Чи вже нема різниці шо і як називати?", "Стилісти, ау, а нічого, що президент України одягнений в російську рубаху"?..." і навіть дають поради: "Зніми не ганьбися".

Як повідомлялося, згідно з опитуваннями "Рейтингу”, українці оцінили роботу Зеленського за два роки на посту президента так: близько 42% українців оцінюють її незадовільно або жахливо і лише 20% українців вважають, що президент заслуговує на оцінку "добре".