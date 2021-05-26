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26 травня 2021, 13:03 59

У Хмельницькій області не роблять щеплення від COVID-19, закінчилася вакцина

26 травня 2021, 13:03 59
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Фото: із відкритих джерел
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На Хмельниччині очікують на нову партію вакцини від коронавірусу AstraZeneca для ревакцинації мешканців регіону, залишки препарату закінчилися вчора, 25 травня

Про це повідомляє "Суспільне” із посиланням на Хмельницьку ОДА, передає RegioNews.

Як розповіла головний спеціаліст Департаменту охорони здоров'я Світлана Лукаш, точної дати, коли вакцина прибуде, ще не знають.

МОЗ обіцяє до першого червня прислати вакцину. Тому ми розраховуємо і плануємо, що першого червня в нас повинна бути вакцина. Як тільки вакцина прибуде в Хмельницькій області, ми одразу розпочинаємо ревакцинацію, навіть якщо це будуть вихідні дні", - розповіла Лукаш.

За її словами, кількість вакцини AstraZeneca, яка прибуде в область, також не відома.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що МОЗ направить у регіони ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac.

Також повідомлялося, що в Україні хочуть відкрити центри COVID-вакцинації у спортцентрах та школах.

26 травня Україна отримала партію вакцини Pfizer, яку придбали за кошти бюджету.

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