10:30  26 травня
Україна отримала партію вакцини Pfizer, яку придбали за кошти бюджету
11:31  26 травня
У Києві слідчі ДБР прийшли з обшуками до Будинку профспілок
08:11  26 травня
На Донбасі через снайперські обстріли поранено українського військовослужбовця
UA | RU
UA | RU
26 травня 2021, 10:14 37

За добу в Україні щеплення від COVID-19 отримали понад 16 тисяч осіб

26 травня 2021, 10:14 37
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні за минулу добу щеплено 16 387 людей проти COVID-19. Так, одну дозу отримали 5 221 людина, повністю імунізовані - 11 166 людей

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 987 193 особи, з них отримали 1 дозу - 987191 особа, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 97 391 особа (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 084 582 щеплення", - йдеться у повідомленні.

Щеплення проводили 282 мобільні бригади з імунізації та 373 пункти вакцинації.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні можуть ввести обов'язкову COVID-вакцинацію для вчителів.

вакцина вакцинація коронавірус МОЗ Україна

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Двічі недепутат: чи здолає Вірастюк стіну Верховного Суду
Як Кирило Тимошенко "росте" за рахунок рейтингу Зеленського
Всі публікації »
Сергій Гайдай
Володимир Цибулько
Світлана Крюкова
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram