За добу в Україні щеплення від COVID-19 отримали понад 16 тисяч осіб
В Україні за минулу добу щеплено 16 387 людей проти COVID-19. Так, одну дозу отримали 5 221 людина, повністю імунізовані - 11 166 людей
Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 987 193 особи, з них отримали 1 дозу - 987191 особа, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 97 391 особа (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 084 582 щеплення", - йдеться у повідомленні.
Щеплення проводили 282 мобільні бригади з імунізації та 373 пункти вакцинації.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні можуть ввести обов'язкову COVID-вакцинацію для вчителів.
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