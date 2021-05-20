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20 травня 2021, 13:49 7

В Україні хочуть відкрити центри COVID-вакцинації у спортцентрах та школах

20 травня 2021, 13:49 7
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Фото: МОЗ
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Міністерство охорони здоров’я хоче розмістити центри вакцинації проти коронавірусу на декількох майданчиках, зокрема, у спортивних центрах, великих лікарнях та школах

Про це повідомив новопризначений міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, пише RegioNews з посиланням на УП.

"Найближчим часом ми плануємо підготувати та відкривати центри вакцинації. Ці центри будуть базуватися на кількох можливих майданчиках, наприклад, спортивних центрах, великих лікарнях, школах тощо", – розповів Ляшко.

Глава МОЗ також додав, що, окрім нових пунктів вакцинацій, є резерв рутинних.

Нагадаємо, раніше Ляшко пообіцяв за літо вакцинувати від коронавірусу 5 млн українців.

коронавірус Україна вакцина МОЗ Віктор Ляшко

 
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