В Україні хочуть відкрити центри COVID-вакцинації у спортцентрах та школах
Міністерство охорони здоров’я хоче розмістити центри вакцинації проти коронавірусу на декількох майданчиках, зокрема, у спортивних центрах, великих лікарнях та школах
Про це повідомив новопризначений міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, пише RegioNews з посиланням на УП.
"Найближчим часом ми плануємо підготувати та відкривати центри вакцинації. Ці центри будуть базуватися на кількох можливих майданчиках, наприклад, спортивних центрах, великих лікарнях, школах тощо", – розповів Ляшко.
Глава МОЗ також додав, що, окрім нових пунктів вакцинацій, є резерв рутинних.
Нагадаємо, раніше Ляшко пообіцяв за літо вакцинувати від коронавірусу 5 млн українців.
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