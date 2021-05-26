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Україна отримала партію вакцини Pfizer, яку придбали за кошти бюджету
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26 травня 2021, 10:30 101

Україна отримала партію вакцини Pfizer, яку придбали за кошти бюджету

26 травня 2021, 10:30 101
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Фото: segodnya.ua
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В Україну прибула перша партія вакцини від COVID-19 компанії Pfizer, яку придбали за кошти із державного бюджету

Про це повідомляє "Укрінформ”, передає RegioNews.

Літак із препаратом приземлився о 10:00 в міжнародному аеропорту "Київ" імені І.Сікорського.

Закупівлю вакцини Pfizer за дорученням Кабміну здійснила міжнародна закупівельна агенція Crown Agents. Це перша партія, яку привезли в Україну не в рамках програми COVAX, її обсяг склав 117 тисяч доз.

Після розмитнення препарат перевезуть на спеціально обладнаний склад, потім розпочнеться розвезення вакцини у регіони.

За інформацією пресслужби Міністерства охорони здоров'я, вакцину з цієї партії використають для щеплення:

  • працівників сфери освіти;
  • осіб з першого та другого етапу, зокрема медиків, які не щепилися раніше;
  • військовослужбовців Збройних Сил України, співробітників структур державної безпеки;
  • представників іноземних дипломатичних установ в Україні.

Нагадаємо, 18 травня Україна отримала нову партію COVID-вакцини від Pfizer, вона налічує 120 тисяч доз.

Також повідомлялось, що МОЗ направить у регіони ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac.

Також повідомлялося, що в Україні хочуть відкрити центри COVID-вакцинації у спортцентрах та школах.

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