Україна отримала партію вакцини Pfizer, яку придбали за кошти бюджету

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В Україну прибула перша партія вакцини від COVID-19 компанії Pfizer, яку придбали за кошти із державного бюджету

Про це повідомляє "Укрінформ”, передає RegioNews.

Літак із препаратом приземлився о 10:00 в міжнародному аеропорту "Київ" імені І.Сікорського.

Закупівлю вакцини Pfizer за дорученням Кабміну здійснила міжнародна закупівельна агенція Crown Agents. Це перша партія, яку привезли в Україну не в рамках програми COVAX, її обсяг склав 117 тисяч доз.

Після розмитнення препарат перевезуть на спеціально обладнаний склад, потім розпочнеться розвезення вакцини у регіони.

За інформацією пресслужби Міністерства охорони здоров'я, вакцину з цієї партії використають для щеплення:

працівників сфери освіти;

осіб з першого та другого етапу, зокрема медиків, які не щепилися раніше;

військовослужбовців Збройних Сил України, співробітників структур державної безпеки;

представників іноземних дипломатичних установ в Україні.

Нагадаємо, 18 травня Україна отримала нову партію COVID-вакцини від Pfizer, вона налічує 120 тисяч доз.

Також повідомлялось, що МОЗ направить у регіони ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac.

Також повідомлялося, що в Україні хочуть відкрити центри COVID-вакцинації у спортцентрах та школах.