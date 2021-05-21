МОЗ направить у регіони ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac

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Міністерство охорони здоров'я розподілило областями ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac китайської компанії Sinovac

Як пише RegioNews, про це МОЗ повідомило на сторінці у Facebook.

Препарат прибув в Україну ще 30 квітня. Розвозити ці дози вакцини областями почнуть вже у понеділок, 24 травня. Дози вакцини з цієї партії використають для щеплення:

військовослужбовців ЗСУ;

поліцейських та нацгвардійців;

співробітників Державної міграційної служби;

військовослужбовців Держспецзв'язку;

співробітників прокуратури;

членів офіційних делегацій на зимових Олімпійських іграх, зимових Паралімпійських іграх та Дефлімпійських іграх;

працівників санаторно-курортних закладів;

мешканців окупованих територій України.

Наразі лабораторний контроль проходять ще 500 тисяч доз вакцини Sinovac, які прибули в Україну 9 травня.

Нагадаємо, що в Україні вже зробили перший мільйон щеплень від COVID-19.