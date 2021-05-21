МОЗ направить у регіони ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac
Міністерство охорони здоров'я розподілило областями ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac китайської компанії Sinovac
Як пише RegioNews, про це МОЗ повідомило на сторінці у Facebook.
Препарат прибув в Україну ще 30 квітня. Розвозити ці дози вакцини областями почнуть вже у понеділок, 24 травня. Дози вакцини з цієї партії використають для щеплення:
- військовослужбовців ЗСУ;
- поліцейських та нацгвардійців;
- співробітників Державної міграційної служби;
- військовослужбовців Держспецзв'язку;
- співробітників прокуратури;
- членів офіційних делегацій на зимових Олімпійських іграх, зимових Паралімпійських іграх та Дефлімпійських іграх;
- працівників санаторно-курортних закладів;
- мешканців окупованих територій України.
Наразі лабораторний контроль проходять ще 500 тисяч доз вакцини Sinovac, які прибули в Україну 9 травня.
Нагадаємо, що в Україні вже зробили перший мільйон щеплень від COVID-19.
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