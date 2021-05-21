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МОЗ направить у регіони ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac
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21 травня 2021, 16:56 101

МОЗ направить у регіони ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac

21 травня 2021, 16:56 101
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Рixabay
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Міністерство охорони здоров'я розподілило областями ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac китайської компанії Sinovac

Як пише RegioNews, про це МОЗ повідомило на сторінці у Facebook.

Препарат прибув в Україну ще 30 квітня. Розвозити ці дози вакцини областями почнуть вже у понеділок, 24 травня. Дози вакцини з цієї партії використають для щеплення:

  • військовослужбовців ЗСУ;
  • поліцейських та нацгвардійців;
  • співробітників Державної міграційної служби;
  • військовослужбовців Держспецзв'язку;
  • співробітників прокуратури;
  • членів офіційних делегацій на зимових Олімпійських іграх, зимових Паралімпійських іграх та Дефлімпійських іграх;
  • працівників санаторно-курортних закладів;
  • мешканців окупованих територій України.

Наразі лабораторний контроль проходять ще 500 тисяч доз вакцини Sinovac, які прибули в Україну 9 травня.

Нагадаємо, що в Україні вже зробили перший мільйон щеплень від COVID-19.

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