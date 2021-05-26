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26 мая 2021, 13:03 72

В Хмельницкой области не делают прививки от COVID-19, закончилась вакцина

26 мая 2021, 13:03 72
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Фото: из открытых источников
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В Хмельницкой области ожидают новую партию вакцины от коронавируса AstraZeneca для ревакцинации жителей региона, остатки препарата закончились вчера, 25 мая

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на Хмельницкую ОГА, передает RegioNews.

Как рассказала главный специалист Департамента здравоохранения Светлана Лукаш, точной даты, когда вакцина прибудет, еще не знают.

Минздрав обещает до первого июня прислать вакцину. Поэтому мы рассчитываем и планируем, что первого июня у нас должна быть вакцина. Как только вакцина прибудет в Хмельницкую область, мы сразу начинаем ревакцинацию, даже если это будут выходные дни", - рассказала Лукаш.

По ее словам, количество вакцины AstraZeneca, которая прибудет в область, также не известно.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав направит в регионы еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac.

Также сообщалось, что в Украине хотят открыть центры COVID-вакцинации в спортцентрах и школах.

26 мая Украина получила партию вакцины Pfizer, которую купили за средства бюджета.

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