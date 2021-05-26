Одеська область відповідає "зеленій" зоні карантину - МОЗ
В Україні станом на 26 травня Одеська область частково відповідає "зеленій" зоні карантину. В області знизився коефіцієнт виявлення випадків COVID-інфікування
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані МОЗ.
В Одеській області знизився до 4,9% коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19. Також ще п'ять регіонів відповідають показникам "зеленої" зони карантину. У Києві, Закарпатській, Полтавській та Хмельницькій областях нижчий відсоток від епідпорогу становить менш ніж 50%, а у Вінницькій області - коефіцієнт виявлення випадків інфікування - 4,4%.
Наразі всі регіони країни перебувають у "жовтій" зоні.
Раніше повідомлялося, що частину регіонів України можуть перевести в "зелену" зону карантину.
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