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26 травня 2021, 11:09 345

Одеська область відповідає "зеленій" зоні карантину - МОЗ

26 травня 2021, 11:09 345
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні станом на 26 травня Одеська область частково відповідає "зеленій" зоні карантину. В області знизився коефіцієнт виявлення випадків COVID-інфікування

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані МОЗ.

В Одеській області знизився до 4,9% коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19. Також ще п'ять регіонів відповідають показникам "зеленої" зони карантину. У Києві, Закарпатській, Полтавській та Хмельницькій областях нижчий відсоток від епідпорогу становить менш ніж 50%, а у Вінницькій області - коефіцієнт виявлення випадків інфікування - 4,4%.

Наразі всі регіони країни перебувають у "жовтій" зоні.

Раніше повідомлялося, що частину регіонів України можуть перевести в "зелену" зону карантину.

коронавірус карантин ушпиталення МОЗ зона

 
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