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26 травня 2021, 08:52 21

Коронавірус в Україні: за добу виявили майже 3400 нових інфікованих

26 травня 2021, 08:52 21
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 25 травня COVID-19 діагностували у 3395 осіб, госпіталізували 1 778 осіб, зафіксовано 208 летальних випадків, 14 987 пацієнтів одужали

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Так, серед захворілих за 25 травня - 154 дитини та 73 медпрацівники.

Також за минулу добу протестовано: методом ПЛР-30 724 особи, методом ІФА - 13 108 осіб, експрес-тестами - 28 156 осіб.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за минулу добу зареєстрували у м. Київ (385), Харківській (328), Дніпропетровській (277) Запорізькій (219) та Київській (208) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 189 858 осіб, з них 1 990 051 одужали, летальних випадків - 49 893.

Нагадаємо, 24 травня в Україні COVID-19 діагностували у 2 608 осіб, госпіталізували 854 хворих.

ушпиталення МОЗ коронавірус пандемія хвороба

 
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