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26 мая 2021, 10:30 80

Украина получила партию вакцины Pfizer, которую купили за средства бюджета

26 мая 2021, 10:30 80
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Фото: segodnya.ua
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В Украину прибыла первая партия вакцины от COVID-19 компании Pfizer, которую приобрели за средства из государственного бюджета

Об этом сообщает "Укринформ", передает RegioNews.

Самолет с препаратом приземлился в 10:00 в международном аэропорту "Киев" имени И.Сикорского.

Закупку вакцины Pfizer по поручению Кабмина осуществило международное закупочное агентство Crown Agents. Это первая партия, которую привезли в Украину не в рамках программы COVAX.

После растаможивания препарат перевезут на специально оборудованный склад, затем начнется развозка вакцины в регионы.

Напомним, 18 мая Украина получила новую партию COVID-вакцины от Pfizer, она насчитывает 120 тысяч доз.

Также сообщалось, что Минздрав направит в регионы еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac.

Также сообщалось, что в Украине хотят открыть центры COVID-вакцинации в спортцентрах и школах.

коронавирус вакцина Минздрав Pfizer вакцинация

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