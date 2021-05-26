Украина получила партию вакцины Pfizer, которую купили за средства бюджета

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В Украину прибыла первая партия вакцины от COVID-19 компании Pfizer, которую приобрели за средства из государственного бюджета

Об этом сообщает "Укринформ", передает RegioNews.

Самолет с препаратом приземлился в 10:00 в международном аэропорту "Киев" имени И.Сикорского.

Закупку вакцины Pfizer по поручению Кабмина осуществило международное закупочное агентство Crown Agents. Это первая партия, которую привезли в Украину не в рамках программы COVAX.

После растаможивания препарат перевезут на специально оборудованный склад, затем начнется развозка вакцины в регионы.

Напомним, 18 мая Украина получила новую партию COVID-вакцины от Pfizer, она насчитывает 120 тысяч доз.

Также сообщалось, что Минздрав направит в регионы еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac.

Также сообщалось, что в Украине хотят открыть центры COVID-вакцинации в спортцентрах и школах.