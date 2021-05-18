Україна отримала нову партію COVID-вакцини від Pfizer

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Чергова партія вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech прибула в Україну, вона налічує 120 тисяч доз

Як передає RegioNews, про це повідомляє Depo.ua.

В цілому до 24 травня в Україну в межах глобальної ініціативи COVAX мають поставити 476 тисяч доз вакцини Pfizer/BioNTech. Сьогодні ж прибула перша частина цієї партії - 120 тисяч доз", - заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, постачання вакцини від Pfizer відбуватиметься поступово - чотирма партіями. Сьогодні ж в Україну прибуло 120 тисяч доз цієї вакцини, яку поставлять на національний склад, після чого розвезуть у регіони.

Останньою надійде розчин для вакцини. Тому почати вакцинувати препаратом зможуть лише після отримання останньою партії - приблизно з 24 травня", - зауважив Ляшко.

Він зазначив, що COVID-вакцину від Pfizer будуть використовувати для щеплення освітян: працівників дитячих садочків, шкіл, профтехучилищ та інститутів: це і вчителі, і бухгалтери, і прибиральники, які працюють у закладах освіти.

Наразі для освітян ми розподіляємо 378 тисяч доз – це для 189 тисяч працівників закладів освіти. Це інформація за попередніми списками тих, хто бажає зробити щеплення", - пояснив санлікар.

Також приблизно 100 тисяч доз підуть на щеплення людям, які отримали першу дозу вакцини під час першого й другого етапів вакцинації. Це, зокрема, медики, військові, а також люди віком понад 80 років.

Нагадаємо, у Кабінеті міністрів України анонсували прибуття в Україну партії вакцини Pfizer - понад 473 тисячі доз доставлять в межах ініціативи COVAX.