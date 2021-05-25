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25 травня 2021, 18:32 349

У Кривому Розі майнили криптовалюту на комунальних мережах

25 травня 2021, 18:32 349
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Фото: Нацполіція
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У Кривому Розі працівники поліції виявили ферму майнінгу криптовалют, організатори якої незаконно підключалися до електромереж, в тому числі, комунальних

Про це повідомляє пресслужба поліції Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Заданими слідства, незаконна ферма працювала в одному із підвальних приміщень в Центрально-Міському районі.

Під час обшуку у приміщенні поліцейські виявили 7 майнінг-ферм з 55 відеокартами та материнські плати, ноутбук адміна та 12 блоків живлення, за допомогою яких здійснювалося генерування”, - йдеться в повідомленні.

За цим фактом вже відкрили кримінальну справу, зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Наразі правоохоронці проводять заходи, направлені на встановлення осіб, причетних до організації злочинної діяльності”, - додали в Нацполіції.

Нагадаємо, раніше у Черкасах СБУ зупинила діяльність проросійської ботоферми.

кримінальна справа комунальні підприємства Кривий Ріг Нацполіція криптовалюта

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