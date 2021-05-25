У Кривому Розі майнили криптовалюту на комунальних мережах

Фото: Нацполіція

У Кривому Розі працівники поліції виявили ферму майнінгу криптовалют, організатори якої незаконно підключалися до електромереж, в тому числі, комунальних

Про це повідомляє пресслужба поліції Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Заданими слідства, незаконна ферма працювала в одному із підвальних приміщень в Центрально-Міському районі.

Під час обшуку у приміщенні поліцейські виявили 7 майнінг-ферм з 55 відеокартами та материнські плати, ноутбук адміна та 12 блоків живлення, за допомогою яких здійснювалося генерування”, - йдеться в повідомленні.

За цим фактом вже відкрили кримінальну справу, зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Наразі правоохоронці проводять заходи, направлені на встановлення осіб, причетних до організації злочинної діяльності”, - додали в Нацполіції.

Нагадаємо, раніше у Черкасах СБУ зупинила діяльність проросійської ботоферми.