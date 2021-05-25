На Херсонщині пронісся торнадо: поламав дахи і повалив дерева

Фото: Нацполіція

У Херсонській області на території Верхньорогачицької територіальної громади пронісся торнадо, внаслідок чого були пошкоджені паркани, дахи будинків та повалені дерева

Про це повідомляє пресслужба поліції Херсонської області, передає RegioNews.

Відомо, що руйнівне природне явище зафіксували у селі Ушкалка, його вдалося сфотографувати місцевим мешканцям.

Внаслідок ураганного вітру пошкоджено паркани, дахи кількох будинків та повалено дерева. На щастя, ніхто з людей не постраждав”, - йдеться в повідомленні.

У Нацполіції додали, що наразі правоохоронці обходять двори місцевих мешканців, щоб дізнатися про найнеобхідніші потреби.

Працівники превенції допомагають людям прибирати з дворів уламки, розчищають вулицю та прибирають повалені дерева. Поліцейські працюватимуть на місці, поки не подолають наслідки негоди”, - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше у Кіровоградської області під час буревію зірвало дах зі школи.