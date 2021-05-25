17:12  25 мая
В МИД назвали условие возобновления авиасообщения с Беларусью
17:30  25 мая
Конституционный суд закрыл дело "карантина выходного дня"
17:29  25 мая
На Донбассе боевики дважды нарушали "тишину"
UA | RU
UA | RU
25 мая 2021, 20:54 157

Убийство известного историка в Николаеве: полиция задержала подозреваемого

25 мая 2021, 20:54 157
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Николаеве задержали 29-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве историка Владимира Щукина 14 мая

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на руководителя Нацполиции в Николаевской области Сергея Шайхета, передает RegioNews.

По данным следствия, подозреваемый познакомился с Владимиром Щукиным в соцсети. Во время ссоры в квартире погибшего он несколько раз ударил мужчину ножом, историк скончался на месте.

Во время проведения санкционированных обысков по месту жительства подозреваемого изъяли вещественные доказательства, которые сейчас направлены для проведения экспертных исследований", - рассказал Сергей Шайхет.

Задержанному вручили уведомление о подозрении в умышленном убийстве, ему грозит до 15 лет заключения.

Напомним, 14 мая в Николаеве нашли убитым известного украинского историка на полу собственной квартиры.

Николаев убийство история Нацполиция задержание

В Кривом Роге майнили криптовалюту на коммунальных сетях
25 мая 2021, 18:32
На Херсонщине пронесся торнадо: поломал крыши и повалил деревья
25 мая 2021, 16:34
Нацполиция открыла производство по факту нападения охраны Терехова на журналиста RegioNews
25 мая 2021, 15:09
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Дважды недепутат: преодолеет ли Вирастюк стену Верховного Суда
Как Кирилл Тимошенко "растет" за счет рейтинга Зеленского
Все публикации »
Сергей Гайдай
Владимир Цыбулько
Светлана Крюкова
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram