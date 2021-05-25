Убийство известного историка в Николаеве: полиция задержала подозреваемого

Фото: Нацполиция

В Николаеве задержали 29-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве историка Владимира Щукина 14 мая

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на руководителя Нацполиции в Николаевской области Сергея Шайхета, передает RegioNews.

По данным следствия, подозреваемый познакомился с Владимиром Щукиным в соцсети. Во время ссоры в квартире погибшего он несколько раз ударил мужчину ножом, историк скончался на месте.

Во время проведения санкционированных обысков по месту жительства подозреваемого изъяли вещественные доказательства, которые сейчас направлены для проведения экспертных исследований", - рассказал Сергей Шайхет.

Задержанному вручили уведомление о подозрении в умышленном убийстве, ему грозит до 15 лет заключения.

Напомним, 14 мая в Николаеве нашли убитым известного украинского историка на полу собственной квартиры.