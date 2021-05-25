В офисе Генпрокурора будет создана платформа сотрудничества по расследованию преступлений против журналистов

Фото пресс-службы Офиса генпрокурора

Генпрокурор Ирина Венедиктова встретилась с представителями неправительственных организаций и СМИ по противодействию уголовным правонарушениям, совершаемым в отношении журналистов, расследованию фактов преследования и препятствованию профессиональной журналистской деятельности в Украине

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает RegioNews.

На встрече говорилось, что по Рекомендациям парламентских слушаний, которые касались безопасности деятельности журналистов в Украине, в Офисе Генпрокурора были созданы рабочие и межведомственные рабочие группы, регулярно происходит заслушивание состояния досудебного расследования производств этой категории.

Именно на офис Генпрокурора возложена важная миссия по обеспечению законности во время проведения досудебного расследования по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в отношении журналистов. И могу Вас заверить, что состояние следствия в каждом таком производстве находится на постоянном контроле руководства прокуратуры. У нас есть воля и желание двигаться дальше, чтобы обеспечить право каждого из Вас на свободу слова и профессиональной деятельности, – отметила Генеральный прокурор.

Количество производств по преступлениям против журналистов увеличилось в 2020 году почти вдвое - на 79%, по сравнению с 2019 годом. А только за первый квартал 2021 года количество таких уголовных производств составило почти половину - 47% от общего количества за 2020 год.

Кроме того, было обсуждено состояние судебного разбирательства уголовных производств о преступлениях, совершенных в отношении журналистов. В частности, в 2020 году прокурорами направлено в суд в 6 раз больше обвинительных актов о преступлении этой категории, чем в 2019 году. Вместе с тем, в 14 делах о преступлениях в отношении журналистов прокурорами получены обвинительные приговоры, о которых в 2019 году даже не шла речь. А за I квартал 2021 года 6 обвинительных актов направлено в суд, и уже вынесено 4 обвинительных приговора.

Как сообщалось сегодня, нацполиция возбудила производство по факту нападения охраны Терехова на журналиста RegioNews. Полиция Харькова расследует уголовное производство по нападению охранников и. о. мэра Харькова Игоря Терехова на журналиста RegioNews Илью Колтунова, которое произошло 13 мая.