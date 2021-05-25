17:12  25 мая
В МИД назвали условие возобновления авиасообщения с Беларусью
13:49  25 мая
Зеленский предлагает парламенту увеличить численность ВСУ
17:29  25 мая
На Донбассе боевики дважды нарушали "тишину"
UA | RU
UA | RU
25 мая 2021, 18:07 33

В офисе Генпрокурора будет создана платформа сотрудничества по расследованию преступлений против журналистов

25 мая 2021, 18:07 33
Читайте також українською мовою
Фото пресс-службы Офиса генпрокурора
Читайте також
українською мовою

Генпрокурор Ирина Венедиктова встретилась с представителями неправительственных организаций и СМИ по противодействию уголовным правонарушениям, совершаемым в отношении журналистов, расследованию фактов преследования и препятствованию профессиональной журналистской деятельности в Украине

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает RegioNews.

На встрече говорилось, что по Рекомендациям парламентских слушаний, которые касались безопасности деятельности журналистов в Украине, в Офисе Генпрокурора были созданы рабочие и межведомственные рабочие группы, регулярно происходит заслушивание состояния досудебного расследования производств этой категории.

Именно на офис Генпрокурора возложена важная миссия по обеспечению законности во время проведения досудебного расследования по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в отношении журналистов. И могу Вас заверить, что состояние следствия в каждом таком производстве находится на постоянном контроле руководства прокуратуры. У нас есть воля и желание двигаться дальше, чтобы обеспечить право каждого из Вас на свободу слова и профессиональной деятельности, – отметила Генеральный прокурор.

Количество производств по преступлениям против журналистов увеличилось в 2020 году почти вдвое - на 79%, по сравнению с 2019 годом. А только за первый квартал 2021 года количество таких уголовных производств составило почти половину - 47% от общего количества за 2020 год.

Кроме того, было обсуждено состояние судебного разбирательства уголовных производств о преступлениях, совершенных в отношении журналистов. В частности, в 2020 году прокурорами направлено в суд в 6 раз больше обвинительных актов о преступлении этой категории, чем в 2019 году. Вместе с тем, в 14 делах о преступлениях в отношении журналистов прокурорами получены обвинительные приговоры, о которых в 2019 году даже не шла речь. А за I квартал 2021 года 6 обвинительных актов направлено в суд, и уже вынесено 4 обвинительных приговора.

Как сообщалось сегодня, нацполиция возбудила производство по факту нападения охраны Терехова на журналиста RegioNews. Полиция Харькова расследует уголовное производство по нападению охранников и. о. мэра Харькова Игоря Терехова на журналиста RegioNews Илью Колтунова, которое произошло 13 мая.

журналисты Офис генпрокурора Ирина Венедиктова преступление расследование

Тупицкого будут судить за преступления против правосудия - Офис генпрокурора
25 мая 2021, 12:34
Главу "прокуратуры" оккупированного Алчевска приговорили к 8,5 годам тюрьмы
24 мая 2021, 14:49
Рада упростила процесс привлечения к ответственности боевиков ОРДЛО
20 мая 2021, 20:57
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Дважды недепутат: преодолеет ли Вирастюк стену Верховного Суда
Как Кирилл Тимошенко "растет" за счет рейтинга Зеленского
Все публикации »
Сергей Гайдай
Владимир Цыбулько
Светлана Крюкова
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua