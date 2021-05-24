В Україні можуть ввести обов'язкову COVID-вакцинацію для вчителів

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Як пише RegioNews, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив міністр освіти Сергій Шкарлет.

За його словами, поки від вчителів законодавчо не вимагають обов'язково щепитися від COVID-19, однак саме вони є потенційними носіями вірусу, які перебувають в групі дітей і колег.

"Діти менше хворіють, але вони теж є носіями. Треба подумати про те, можливо, потрібно у кваліфікаційну характеристику професії внести обов'язкову або вакцинацію, або ПЛР-тест", - заявив Шкарлет.

Міністр додав, що спочатку у сфері освіти були готові 32% співробітників на вакцинацію.

"Станом на зараз по школах і садочках у нас вже 250 тисяч працівників записані на вакцинацію, по установах вищої освіти і коледжах бажаючих понад 25 тисяч (в середньому по всіх установах це понад 90% всіх співробітників). Точно знаю, що у Києві вже навіть почали ревакцинацію. Можливо, назва вакцини Pfizer дасть нам ще більший відсоток бажаючих", - додав він.

Нагадаємо, вже 24 травня МОЗ направить у регіони ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac.

Також повідомлялося, що в Україні хочуть відкрити центри COVID-вакцинації у спортцентрах та школах.