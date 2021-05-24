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24 мая 2021, 20:45 416

В Украине минимум три завода могут наладить выпуск вакцин, - Ляшко

24 мая 2021, 20:45 416
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На сегодня в Украине минимум три завода могут наладить производство вакцин. Переговоры о трансфере технологий идут, но пока рано говорить о какой-то конкретике.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко интервью lb.ua, передает RegioNews.

По его словам, наиболее быстрая возможность запуска собственного производства вакцин - это трансфер технологий. Но на сегодня не многие фармацевтические заводы готовы принять трансфер технологии полного цикла производства вакцин.

Это крупные заводы, как минимум три, - отметил Ляшко.

Он добавил, что пока еще нет подписанных меморандумов и нет понимания, что должно гарантировать государство, чтобы это произошло. Но переговоры идут с американскими и европейскими компаниями, а шансы на запуск выпуска вакцин в Украине - крупные.

Как сообщалось, Ляшко хочет перенести на лето осенние поставки COVID-вакцин: в чем причина. Министерство здравоохранения начало переговоры с поставщиками о переносе поставок вакцины от коронавируса с четвертого квартала этого года на лето.

Виктор Ляшко вакцина вакцинация производство фармацевтика

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