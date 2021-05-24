У Маріуполі використали всі отримані вакцини від COVID-19

Фото: із відкритих джерел

У пунктах вакцинації Маріуполя Донецької області закінчилися всі дози вакцини AstraZeneca, залишилася лише CoronaVac для людей з інвалідністю

Про це повідомляє місцеве видання "Маріуполь.Сity”, передає RegioNews.

Маломобільних людей і членів їхніх сімей на сьогодні прищеплюють препаратом CoronaVac. У нього більш тривалий термін зберігання і в одній ампулі всього одна доза препарату. А значить медпрацівник, який виїжджає до людини з інвалідністю, може зробити щеплення, не чекаючи запису інших охочих", - йдеться у повідомленні.

Вакцинацію в місті обіцяють продовжити після отримання нової партії вакцини, це станеться в першій половині червня.

У міській адміністрації нагадали, що мешканці міста можуть залишити заявку на вакцинацію і зайняти чергу, заповнивши анкету на офіційному сайті мерії.

Маріуполь залишається лідером з вакцинації у Донецькій області, там отримали щеплення 6 594 місцевих жителів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні можуть ввести обов'язкову COVID-вакцинацію для вчителів.