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24 травня 2021, 16:28 61

У Маріуполі використали всі отримані вакцини від COVID-19

24 травня 2021, 16:28 61
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Фото: із відкритих джерел
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У пунктах вакцинації Маріуполя Донецької області закінчилися всі дози вакцини AstraZeneca, залишилася лише CoronaVac для людей з інвалідністю

Про це повідомляє місцеве видання "Маріуполь.Сity”, передає RegioNews.

Маломобільних людей і членів їхніх сімей на сьогодні прищеплюють препаратом CoronaVac. У нього більш тривалий термін зберігання і в одній ампулі всього одна доза препарату. А значить медпрацівник, який виїжджає до людини з інвалідністю, може зробити щеплення, не чекаючи запису інших охочих", - йдеться у повідомленні.

Вакцинацію в місті обіцяють продовжити після отримання нової партії вакцини, це станеться в першій половині червня.

У міській адміністрації нагадали, що мешканці міста можуть залишити заявку на вакцинацію і зайняти чергу, заповнивши анкету на офіційному сайті мерії.

Маріуполь залишається лідером з вакцинації у Донецькій області, там отримали щеплення 6 594 місцевих жителів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні можуть ввести обов'язкову COVID-вакцинацію для вчителів.

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