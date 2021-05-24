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24 травня 2021, 15:07 36

Федоров назвав терміни запуску паспортів вакцинації в Україні

24 травня 2021, 15:07 36
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Фото з відкритих джерел
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COVID-паспорти (або "паспорти вакцинації") в Україні планують запровадити з 1 липня. Запуск документу відбуватиметься синхронно з Європейським союзом.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на традиційній нараді у президента Україна Володимира Зеленського, передає RegioNews з посиланням на пресслужбу ОП.

Глава держави поцікавився процесом підготовки "паспортів вакцинації". Віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що попередньо заплановано запустити їх з 1 липня, синхронізувавши це з відповідними процесами у Європейському Союзі, - йдеться в повідомленні.

Наразі в ЄС ведеться дискусія щодо єдиною схемою функціонування COVID-паспортів. Документ міститиме інформацію про негативний результат тесту на коронавірус, чи був його власник вакцинований або чи перехворів на коронавірус. Наявність COVID-паспорта дозволить туристам уникнути карантину при в'їзді в країну ЄС.

В Євросоюзі на національних рівнях вирішується питання про проведення безкоштовних тестувань на COVID. За даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань, шоста частина дорослого населення ЄС нині повністю вакцинована. До вересня цей показник планують підняти до 70%.

Уряд України готовий ввести будь-яку модель паспорта вакцинації від коронавірусу, щоб українці могли безперешкодно подорожувати.

Як повідомлялося, на польському кордоні розпочнеться вакцинація українських заробітчан. процес вакцинації українських заробітчан стартує у Польщі 8 червня , щеплення будуть робити безпосередньо на кордоні.

Також в Україні можуть ввести обов'язкову COVID-вакцинацію для вчителів. Кабінет міністрів опрацьовує механізм введення обов'язкової вакцинації від коронавірусу для вчителів.

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