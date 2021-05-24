Уряд виділяє 1 мільярд на модернізацію харчоблоків шкільних їдалень

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На 2021 рік на формування здорового та безпечного середовища в школах уряд виділить субвенцію в 1 млрд грн. Ці кошти підуть і на модернізацію харчових блоків шкільних їдалень

Про це сказав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет на презентації оновленого меню для їдалень закладів загальної середньої освіти, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

На сьогодні важливо забезпечити реформу харчоблоків. ... У 2020 році 400 млн грн (на модернізацію харчоблоків у школах — ред.). На наступний рік велика субвенція в 1 млрд грн, де є спроможність сформувати безпечне та здорове середовище в рамках харчоблоків. Місцева влада майже 100 млн дала на формування цього середовища, - сказав Шкарлет.

За його словами, окрім того, що в харчоблоках шкіл має бути відповідне обладнання для готування корисних страв, то і при зміні меню, раціону, продуктів, які використовуються, треба також забезпечити відповідні професійні кадри, які спроможні готувати відповідно до нових норм.

За інформацією Шкарлета, майже 52 тис. учнів професійно-технічних закладів освіти навчаються саме за професією "кухар” у 424 закладах профосвіти. Затверджено стандарт професійної освіти з професії "Кухар дитячого харчування”. У 7 областях на базі закладів професійної освіти створено 9 навчально-практичних центрів сучасної освіти на загальну суму 13,4 млн грн.

Як повідомлялося, МОЗ не планує закривати на карантин школи у наступному навчальному році. В осінньо-зимовий період очікується нова хвиля пандемії COVID-19.