13:37  24 травня
Скляров та Ксьонзенко оскаржили звільнення з посад у Київоблраді
14:17  24 травня
Ляшко розповів, скільки заступників Степанова залишить на посадах
17:52  24 травня
Війна на Донбасі: бойовики чотири рази зірвали "тишу", у ЗСУ - без втрат
UA | RU
UA | RU
24 травня 2021, 16:34 131

Уряд виділяє 1 мільярд на модернізацію харчоблоків шкільних їдалень

24 травня 2021, 16:34 131
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На 2021 рік на формування здорового та безпечного середовища в школах уряд виділить субвенцію в 1 млрд грн. Ці кошти підуть і на модернізацію харчових блоків шкільних їдалень

Про це сказав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет на презентації оновленого меню для їдалень закладів загальної середньої освіти, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

На сьогодні важливо забезпечити реформу харчоблоків. ... У 2020 році 400 млн грн (на модернізацію харчоблоків у школах — ред.). На наступний рік велика субвенція в 1 млрд грн, де є спроможність сформувати безпечне та здорове середовище в рамках харчоблоків. Місцева влада майже 100 млн дала на формування цього середовища, - сказав Шкарлет.

За його словами, окрім того, що в харчоблоках шкіл має бути відповідне обладнання для готування корисних страв, то і при зміні меню, раціону, продуктів, які використовуються, треба також забезпечити відповідні професійні кадри, які спроможні готувати відповідно до нових норм.

За інформацією Шкарлета, майже 52 тис. учнів професійно-технічних закладів освіти навчаються саме за професією "кухар” у 424 закладах профосвіти. Затверджено стандарт професійної освіти з професії "Кухар дитячого харчування”. У 7 областях на базі закладів професійної освіти створено 9 навчально-практичних центрів сучасної освіти на загальну суму 13,4 млн грн.

Як повідомлялося, МОЗ не планує закривати на карантин школи у наступному навчальному році. В осінньо-зимовий період очікується нова хвиля пандемії COVID-19.

школи харчування міністр Міносвіти Сергій Шкарлет субвенція уряд

Кабмін призначив двох заступників міністра енергетики
24 травня 2021, 15:10
У МОН розповіли, чому у деяких містах продовжили навчання для школярів
24 травня 2021, 11:36
Випускні вечори у Києві цього року відбудуться без батьків - КМДА
21 травня 2021, 14:05
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Як Кирило Тимошенко "росте" за рахунок рейтингу Зеленського
Третій фронт Зеленського: Навіщо президенту війна проти Кличка
Всі публікації »
Володимир Цибулько
Світлана Крюкова
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram