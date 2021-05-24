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24 травня 2021, 11:36 267

У МОН розповіли, чому у деяких містах продовжили навчання для школярів

24 травня 2021, 11:36 267
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Фото з відкритих джерел
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Міністр освіти Сергій Шкарлет пояснив, чому в деяких регіонах продовжили навчання в школах на літній період

Про це він заявив в інтерв'ю "РБК-Україна", пише RegioNews.

За його словами, це сталося лише в тих школах, де були більші канікули або не витримали норми щодо тривалості та виконання освітньої програми.

"Є продовження на недовгі періоди, адже, згідно із законодавством, 175 робочих днів має тривати навчальний процес", - заявив міністр.

Він додав, що масового продовження навчання не буде.

"По-перше, це законодавчо заборонено. По-друге, на сьогодні є в тій же "Всеукраїнській школі онлайн" можливості для вчителя і учня. Вчителю - протестувати і подивитися особисту траєкторію кожного свого учня і визначити, де є провали, де щось недоучив. Потім можна сформувати в особистому кабінеті власну траєкторію, щоб індивідуально позайматися. Тобто на сьогодні це не проблема", - зазначив Шкарлет.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сумах, Черкасах, Хмельницькому і Кропивницькому школярі навчатимуться у червні цього року.

Україна карантин школа ученики Сергій Шкарлет

 
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