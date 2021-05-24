Кабмін призначив двох заступників міністра енергетики

Фото: Сайт КМУ

Як пише RegioNews, відповідні розпорядження Кабміну від 21 травня опубліковані на урядовому порталі.

Власенко займатиметься розв'язанням кризових ситуацій в енергетиці.

Кураков буде опікуватися питаннями вугільної галузі та її реформування.

Відомо, що 17 травня Кабмін звільнив Юрія Бойка та Олександра Зоріна з посад заступників міністра енергетики.

Нагадаємо, 29 квітня Рада призначила Галущенка міністром енергетики. До цього він працював в "Енергоатомі".