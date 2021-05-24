Кабмін призначив двох заступників міністра енергетики
Кабінет міністрів призначив Юрія Власенка першим заступником міністра енергетики, а Олексія Куракова - заступником міністра енергетики
Як пише RegioNews, відповідні розпорядження Кабміну від 21 травня опубліковані на урядовому порталі.
Власенко займатиметься розв'язанням кризових ситуацій в енергетиці.
Кураков буде опікуватися питаннями вугільної галузі та її реформування.
Відомо, що 17 травня Кабмін звільнив Юрія Бойка та Олександра Зоріна з посад заступників міністра енергетики.
Нагадаємо, 29 квітня Рада призначила Галущенка міністром енергетики. До цього він працював в "Енергоатомі".
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