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24 мая 2021, 16:34 129

Правительство выделяет 1 миллиард на модернизацию пищеблоков школьных столовых

24 мая 2021, 16:34 129
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Фото из открытых источников
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На 2021 год на формирование здоровой и безопасной среды в школах правительство выделит субвенцию в 1 млрд грн. Эти средства пойдут и на модернизацию пищевых блоков школьных столовых

Об этом сказал министр образования и науки Сергей Шкарлет на презентации обновленного меню для столовых учреждений общего среднего образования, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

На сегодня важно обеспечить реформу пищеблоков. ... В 2020 году 400 млн грн (на модернизацию пищеблоков в школах — ред.). На следующий год большая субвенция в 1 млрд грн, где есть возможность сформировать безопасную и здоровую среду в рамках пищеблоков. Местные власти почти 100 млн дала на формирование этой среды, - сказал Шкарлет.

По его словам, кроме того, что в пищеблоках школ должно быть соответствующее оборудование для приготовления полезных блюд, то и при изменении меню, рациона, продуктов, которые используются, нужно также обеспечить соответствующие профессиональные кадры, которые способны готовить в соответствии с новыми нормами.

По информации Шкарлета, почти 52 тыс. учеников профессионально-технических учебных заведений учатся именно по профессии "повар” в 424 учреждениях профобразования. Утвержден стандарт профессионального образования по профессии "Повар детского питания”. В 7 областях на базе учреждений профессионального образования создано 9 учебно-практических центров современного образования на общую сумму 13,4 млн грн.

Как сообщалось, Минздрав не планирует закрывать на карантин школы в следующем учебном году. В осенне-зимний период ожидается новая волна пандемии COVID-19.

школы питание министр Минобразования Сергей Шкарлет субвенция правительство

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