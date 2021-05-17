МОЗ не планує закривати на карантин школи у наступному навчальному році
В осінньо-зимовий період очікується нова хвиля пандемії COVID-19
В осінньо-зимовий період очікується нова хвиля пандемії COVID-19
Міністерство охорони здоров’я планує виключити школи із списку закладів, які будуть закривати під час локдануну у наступному навчальному році.
Про це під час брифінгу заявив Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає RegioNews.
За його словами, вчителів планують якомога швидше провакцинувати від коронавірусу, тому МОЗ визначив їх пріоритетною групою.
В нас всі вчителі будуть вакциновані для того, щоб, якщо будуть жорсткіші карантинні обмеження, розглядати школу по-іншому, не закривати, бо онлайн-освіта не замінить офлайн-освіти”, – заявив Ляшко.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що працівникам освіти виділять майже пів мільйона доз вакцини Pfizer.
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