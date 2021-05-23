Темпи вакцинації знизились, за добу щепили 3,5 тисячі українців
Упродовж минулої доби, 22 травня в Україні було вакциновано від коронавірусу 3 503 особи
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я, передає RegioNews.
Це більш ніж у 5 разів менше, ніж було імунізовано напередодні. Зокрема, за добу першу дозу вакцини отримали 1 022 людини, другу дозу - 2 481 людина.
Щеплення робили 89 мобільних бригад та 144 пункти щеплення.
Від початку кампанії вакцинації в Україні було щеплено 978 033 особи, з них отримали першу дозу - 978 031 особа, повністю імунізовані та отримали 2 дози препарату - 74 783 особи.
Станом на 22 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 582 285 людей”, - розповіли в МОЗ.
Нагадаємо, раніше у МОЗ заявили про початок COVID-вакцинації мешканців ОРДЛО та Криму.
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