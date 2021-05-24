Федоров назвал сроки запуска паспортов вакцинации в Украине

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COVID-паспорта (или "паспорта вакцинации") в Украине планируют ввести с 1 июля. Запуск документа будет происходить синхронно с Европейским союзом.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на традиционном совещании у президента Украины Владимира Зеленского, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ОП.

Глава государства поинтересовался процессом подготовки "паспортов вакцинации". Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что предварительно запланировано запустить их с 1 июля, синхронизировав это с соответствующими процессами в Европейском Союзе, - говорится в сообщении.

Сейчас в ЕС ведется дискуссия по единой схеме функционирования COVID-паспортов. Документ будет содержать информацию об отрицательном результате теста на коронавирус, был ли его владелец вакцинирован или переболел коронавирусом. Наличие COVID-паспорта позволит туристам избежать карантина при въезде в страну ЕС.

В Евросоюзе на национальных уровнях решается вопрос о проведении бесплатных тестирований на COVID. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, шестая часть взрослого населения ЕС сейчас полностью вакцинирована. К сентябрю этот показатель планируют поднять до 70%.

Правительство Украины готово ввести любую модель паспорта вакцинации от коронавируса, чтобы украинцы могли беспрепятственно путешествовать.

Как сообщалось, на польской границе начнется вакцинация украинских заробитчан. процесс вакцинации украинских заробитчан стартует в Польше 8 июня , прививки будут делать непосредственно на границе.

Также в Украине могут ввести обязательную COVID-вакцинацию для учителей. Кабинет министров прорабатывает механизм введения обязательной вакцинации от коронавируса для учителей.