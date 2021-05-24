Федоров назвал сроки запуска паспортов вакцинации в Украине
COVID-паспорта (или "паспорта вакцинации") в Украине планируют ввести с 1 июля. Запуск документа будет происходить синхронно с Европейским союзом.
Об этом заявил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на традиционном совещании у президента Украины Владимира Зеленского, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ОП.
Глава государства поинтересовался процессом подготовки "паспортов вакцинации". Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что предварительно запланировано запустить их с 1 июля, синхронизировав это с соответствующими процессами в Европейском Союзе, - говорится в сообщении.
Сейчас в ЕС ведется дискуссия по единой схеме функционирования COVID-паспортов. Документ будет содержать информацию об отрицательном результате теста на коронавирус, был ли его владелец вакцинирован или переболел коронавирусом. Наличие COVID-паспорта позволит туристам избежать карантина при въезде в страну ЕС.
В Евросоюзе на национальных уровнях решается вопрос о проведении бесплатных тестирований на COVID. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, шестая часть взрослого населения ЕС сейчас полностью вакцинирована. К сентябрю этот показатель планируют поднять до 70%.
Правительство Украины готово ввести любую модель паспорта вакцинации от коронавируса, чтобы украинцы могли беспрепятственно путешествовать.
Как сообщалось, на польской границе начнется вакцинация украинских заробитчан. процесс вакцинации украинских заробитчан стартует в Польше 8 июня , прививки будут делать непосредственно на границе.