Разумков хоче вакцинуватися від коронавірусу власним коштом

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Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков вважає щеплення від коронавірусу необхідними і має наміри вакцинуватися за свої гроші.

Про це спікер парламенту написав на своїй сторінці у Фейсбуці, інформує RegioNews.

Разумков зауважив, що хоче, аби його вакцинація не навантажувала державний бюджет.

Сьогодні вакцинація проти COVID-19 - це єдиний спосіб зупинити пандемію коронавірусу. Особисто я - "за” щеплення. Однак, як і говорив раніше, хотів би вакцинуватися за власний кошт, не навантажуючи державний бюджет. Питання не в назві вакцини. Головне, щоб був забезпечений вільний доступ населення до препаратів, - розповів спікер парламенту.

Нагадаємо, у парламентській фракції "Європейська солідарність" вакцинувався лише один нардеп - Олексій Гончаренко. інші народні депутати від "ЄС" не вакцинуються, бо немає чим, а Гончаренко скористався моментом, коли публічних осіб щеплювали залишками індійського "Ковішилду", розповіла його колега Вікторія Сюмар.