На польському кордоні розпочнеться вакцинація українських заробітчан

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У Польщі 8 червня стартує процес вакцинації українських заробітчан, щеплення будуть робити безпосередньо на кордоні

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна” із посиланням на міжнародну компанію з працевлаштування "Gremi Personal", передає RegioNews.

Відомо, що українців, які приїжджають до Польщі з робочою метою, будуть вакциновувати на пункті пропуску "Шегині-Медика”.

Заробітчан планують імунізувати вакциною AstraZeneca і Johnson & Johnson. Щеплення буде безкоштовним і добровільним для громадян України.

Також у компанії зазначають, що незабаром розширять список прикордонних пунктів, на яких українських заробітчан щепитимуть від коронавірусу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні можуть ввести обов'язкову COVID-вакцинацію для вчителів.