13:37  24 травня
Скляров та Ксьонзенко оскаржили звільнення з посад у Київоблраді
14:17  24 травня
Ляшко розповів, скільки заступників Степанова залишить на посадах
08:11  24 травня
Ситуація на Донбасі: бойовики шість раз обстріляли позиції ООС, поранено українського воїна
UA | RU
UA | RU
24 травня 2021, 14:42 996

На Миколаївщині фури перекрили державну трасу: невдоволені габаритно-ваговим комплексом

24 травня 2021, 14:42 996
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

У Миколаївській області водії великовантажних автомобілів перекрили державну трасу Н-24 «Миколаїв-Благовіщенське» в районі села Гур'ївка Новоодеського району у напрямку до Миколаєва, протестують проти роботи вагового комлексу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Водії фур невдоволені роботою встановленого тут вагового комплексу і вимагають, щоб до них приїхали керівники облдержадміністрації, повідомили у пресслужбі патрульної поліції Миколаївської області.

Наразі на місце події виїхало керівництво поліції.

Фури повністю перекрили обидві смуги руху в напрямку Миколаєва, зворотній бік наразі відкритий. Там чергує кілька екіпажів патрульної поліції, вони забезпечують порядок, - сказали у пресслужбі.

Акція відбувається біля габаритно-вагового комплексу "Укртрансбезпеки". Водії стверджують, що ГВК начебто працює некоректно, є проблеми із точністю зважування.

Проблема з великотоннажними фурами виникає на Миколаївщині регулярно. Водії не хочуть зважувати вантажівки, бо вантаж часто перевищує дозволений нормативами.

В області одні з найгірших доріг, бо в Миколаєві розташовано кілька портів та терміналів, до яких щодоби привозять вантаж сотні фур.

Як повідомлялося, на Запоріжжі перекрили дорогу до моря, опублікована схема об'їзду.

А 21 травня на Житомирщині мешканці громади перекривали трасу - протестували проти виділення землі громадській організації.

акції протесту дороги Укртрансбезопасности Фура транспорт перевізники

У Києві сталася смертельна ДТП: вантажівка наїхала на легкове авто та загорілася
24 травня 2021, 08:32
"Листи щастя" для водіїв частково скасовані: Зеленський підписав новий закон
21 травня 2021, 08:36
В Україні з червня заборонять рух вантажівок по держдорогам у спеку
18 травня 2021, 15:31
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Третій фронт Зеленського: Навіщо президенту війна проти Кличка
5 млрд грн. за пів року. Як Кирило Тимошенко перетворив Харківщину на свою "годівницю"
Всі публікації »
Володимир Цибулько
Світлана Крюкова
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram