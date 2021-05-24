На Миколаївщині фури перекрили державну трасу: невдоволені габаритно-ваговим комплексом

У Миколаївській області водії великовантажних автомобілів перекрили державну трасу Н-24 «Миколаїв-Благовіщенське» в районі села Гур'ївка Новоодеського району у напрямку до Миколаєва, протестують проти роботи вагового комлексу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Водії фур невдоволені роботою встановленого тут вагового комплексу і вимагають, щоб до них приїхали керівники облдержадміністрації, повідомили у пресслужбі патрульної поліції Миколаївської області.

Наразі на місце події виїхало керівництво поліції.

Фури повністю перекрили обидві смуги руху в напрямку Миколаєва, зворотній бік наразі відкритий. Там чергує кілька екіпажів патрульної поліції, вони забезпечують порядок, - сказали у пресслужбі.

Акція відбувається біля габаритно-вагового комплексу "Укртрансбезпеки". Водії стверджують, що ГВК начебто працює некоректно, є проблеми із точністю зважування.

Проблема з великотоннажними фурами виникає на Миколаївщині регулярно. Водії не хочуть зважувати вантажівки, бо вантаж часто перевищує дозволений нормативами.

В області одні з найгірших доріг, бо в Миколаєві розташовано кілька портів та терміналів, до яких щодоби привозять вантаж сотні фур.

Як повідомлялося, на Запоріжжі перекрили дорогу до моря, опублікована схема об'їзду.

А 21 травня на Житомирщині мешканці громади перекривали трасу - протестували проти виділення землі громадській організації.