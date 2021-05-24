У Києві сталася смертельна ДТП: вантажівка наїхала на легкове авто та загорілася

Фото: kyivpatrol

На Брест-Литовському шосе у Києві вночі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. В результаті зіткнення вантажівки та легкового авто сталося загоряння вантажного автомобіля

Як передає RegioNews, про це повідомила Магнолія-ТВ на сторінці у Facebook.

Зазначається, що ДТП сталася при виїзді з Києва на КПП. За попередньою інформацією, водій вантажівки їхав у напрямку метро "Житомирська". Однак, з невідомої причини вантажівку занесло на зустрічну смугу.

Водій фури зніс відбійник і протаранив легковий автомобіль. На відео з місця подій видно, що легковий автомобіль опинився під палаючою фурою.

Біля понівеченого транспорту лежало бездиханне тіло людини. Деякі очевидці припускають, що це пішохід, який перебігав дорогу та потрапив в автотрощу. Наразі невідомо скільки людей згоріло заживо у легковику", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що водія фури госпіталізували.

Нагадаємо, раніше ДТП сталася на Харківщині, автомобіль розірвало навпіл, є травмовані.