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24 травня 2021, 08:32 602

У Києві сталася смертельна ДТП: вантажівка наїхала на легкове авто та загорілася

24 травня 2021, 08:32 602
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Фото: kyivpatrol
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На Брест-Литовському шосе у Києві вночі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. В результаті зіткнення вантажівки та легкового авто сталося загоряння вантажного автомобіля

Як передає RegioNews, про це повідомила Магнолія-ТВ на сторінці у Facebook.

Зазначається, що ДТП сталася при виїзді з Києва на КПП. За попередньою інформацією, водій вантажівки їхав у напрямку метро "Житомирська". Однак, з невідомої причини вантажівку занесло на зустрічну смугу.

Водій фури зніс відбійник і протаранив легковий автомобіль. На відео з місця подій видно, що легковий автомобіль опинився під палаючою фурою.

Біля понівеченого транспорту лежало бездиханне тіло людини. Деякі очевидці припускають, що це пішохід, який перебігав дорогу та потрапив в автотрощу. Наразі невідомо скільки людей згоріло заживо у легковику", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що водія фури госпіталізували.

Нагадаємо, раніше ДТП сталася на Харківщині, автомобіль розірвало навпіл, є травмовані.

ушпиталення ДТП дороги події аварія жертва

 
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