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18 травня 2021, 15:31 1

В Україні з червня заборонять рух вантажівок по держдорогам у спеку

18 травня 2021, 15:31 1
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні з 1 червня набувають чинності обмеження на рух важких фур автодорогами загального користування спеку. Заборона діятиме протягом усього літнього періоду в денну пору за температурних показників понад +28°C

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба "Укравтодору".

За інформацією Укравтодору, від початку літа рух автотранспорту загальною масою понад 24 тонни з навантаженням 7 і більше тонн на вісь за температури повітря +28ºС і вище заборонено всіма українськими автомобільними дорогами державного значення.

Зазначається, що цей період водіям вантажівок необхідно перечекати на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг і біля об'єктів дорожнього сервісу.

Крім того, обмеження не стосуватиметься транспортних засобів, які перевозять живих тварин та птицю, а також тих, які проводять перевезення, пов’язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, 6 травня на трасі під Харковом на ходу загорілася фура. Постраждалих немає.

транспорт авто Укравтодор правила Фура

 
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