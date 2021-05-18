В Україні з червня заборонять рух вантажівок по держдорогам у спеку

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В Україні з 1 червня набувають чинності обмеження на рух важких фур автодорогами загального користування спеку. Заборона діятиме протягом усього літнього періоду в денну пору за температурних показників понад +28°C

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба "Укравтодору".

За інформацією Укравтодору, від початку літа рух автотранспорту загальною масою понад 24 тонни з навантаженням 7 і більше тонн на вісь за температури повітря +28ºС і вище заборонено всіма українськими автомобільними дорогами державного значення.

Зазначається, що цей період водіям вантажівок необхідно перечекати на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг і біля об'єктів дорожнього сервісу.

Крім того, обмеження не стосуватиметься транспортних засобів, які перевозять живих тварин та птицю, а також тих, які проводять перевезення, пов’язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, 6 травня на трасі під Харковом на ходу загорілася фура. Постраждалих немає.