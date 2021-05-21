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21 травня 2021, 08:36 985

"Листи щастя" для водіїв частково скасовані: Зеленський підписав новий закон

21 травня 2021, 08:36 985
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Фото: з відкритих джерел
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Завдяки новому закону, підписаному президентом, змінюється процедура надсилання постанови про адміністративну відповідальність за порушення правил дорожнього руху

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби голови держави.

Президент підписав Закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов", - повідомляє пресслужба.

Так, наразі більшість автомобілістів сплачує штрафи за порушення правил дорожнього руху, зафіксовані в режимі фото- та відеозйомки, через особистий кабінет водія у перші десять днів після порушення, оскільки в цей період діє 50% знижка.

Водночас попередні норми Кодексу про адміністративні правопорушення зобов’язували надсилати оригінал постанови про притягнення до адмінвідповідальності на пошту порушника, незалежно від погашення ним штрафу. Це призводило до плутанини та в деяких випадках - до повторної оплати штрафу.

Новий закон скасовує необхідність надсилання на пошту порушника постанови про адмінвідповідальність, за якою вже був сплачений штраф. Так, тепер оригінал постанови буде надсилатися рекомендованим листом лише у разі, якщо штраф не був сплачений протягом десяти днів після її винесення.

Нагадаємо, МВС може скасувати розсилку водіям "листів щастя". У таких листах надсилають постанови про штрафи за порушення правил водіння.

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