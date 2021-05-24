На Николаевщине фуры перекрыли государственную трассу: недовольны габаритно-весовым комплексом

В Николаевской области водители большегрузных автомобилей перекрыли государственную трассу Н-24 «Николаев-Благовещенское» в районе села Гурьевка Новоодесского района по направлению к Николаеву, протестуют против работы весового комлекса.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Водители фур недовольны работой установленного здесь весового комплекса и требуют, чтобы к ним приехали руководители облгосадминистрации, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

Сейчас на место происшествия выехало руководство полиции.

Фуры полностью перекрыли обе полосы движения в направлении Николаева, обратная сторона сейчас открыта. Там дежурит несколько экипажей патрульной полиции, они обеспечивают порядок, - сказали в пресс-службе.

Акция проходит возле габаритно-весового комплекса "Укртрансбезопасности". Водители утверждают, что ГВК вроде бы работает некорректно, есть проблемы с точностью взвешивания.

Проблема с крупнотоннажными фурами возникает на Николаевщине регулярно. Водители не хотят взвешивать грузовики, потому что груз часто превышает разрешенный нормативами.

В области одни из худших дорог, потому что в Николаеве расположено несколько портов и терминалов, к которым ежесуточно привозят груз сотни фур.

Как сообщалось, на Запорожье перекрыли дорогу к морю, опубликована схема объезда.

А 21 мая на Житомирщине жители общины перекрывали трассу - протестовали против выделения земли общественной организации.