Падіння повітряної кулі у Кам'янці: з лікарні виписали вцілілого пасажира

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У Кам'янець-Подільському Хмельницької області виписали з лікарні одного із пацієнтів, який 22 травня отримав травми під час падіння повітряної кулі

Про це повідомляє "Суспільне” із посиланням на директора Кам'янець-Подільської міської лікарні №1 Олександра Чернеця, передає RegioNews.

За його словами, 31-річний мешканець Хмельницької області потрапив у лікарню з переломами пальців, йому надали медичну допомогу та виписали з лікарні. Стан здоров'я інших травмованих наразі стабільний.

У медичному закладі перебуває четверо пацієнтів, у них травми різного ступеня тяжкості. Загалом стан здоров'я чотирьох травмованих, які перебувають у лікарні, залишається стабільним", - розповів Олександр Чернець.

Він додав, що у реанімації з численними переломами знаходиться 37-річний чоловік.

Його успішно прооперували. Він знаходиться у лікарні. Стан здоров'я теж стабільний", - сказав лікар.

Також в лікарні досі перебувають 28-річний пілот повітряної кулі із Київської області, 49-річна мешканка Прилук Чернігівської області та 37-річний житель села Смотрич Хмельницької області.

Нагадаємо, 22 травня у Хмельницькій області впала повітряна куля, повідомлялося про одного загиблого та п'ятьох травмованих.

Згодом стало відомо, що у Хмельницькій області через смертельний інцидент скасували фестиваль повітряних куль.