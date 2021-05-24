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24 мая 2021, 12:13 1972

Падение воздушного шара в Каменце: из больницы выписали уцелевшего пассажира

24 мая 2021, 12:13 1972
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Фото: из открытых источников
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В Каменец-Подольском Хмельницкой области выписали из больницы одного из пациентов, который 22 мая получил травмы при падении воздушного шара

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на директора Каменец-Подольской городской больницы №1 Александра Чернеца, передает RegioNews.

По его словам, 31-летний житель Хмельницкой области попал в больницу с переломами пальцев, ему оказали медицинскую помощь и выписали из больницы. Состояние здоровья остальных травмированных сейчас стабильное.

В медицинском учреждении находятся четверо пациентов, у них травмы различной степени тяжести. В целом состояние здоровья четырех травмированных, которые находятся в больнице, остается стабильным", - рассказал Александр Чернець.

Он добавил, что в реанимации с многочисленными переломами находится 37-летний мужчина.

Его успешно прооперировали. Он находится в больнице. Состояние здоровья тоже стабильное", - сказал врач.

Также в больнице до сих пор находятся 28-летний пилот воздушного шара из Киевской области, 49-летняя жительница Прилук Черниговской области и 37-летний житель села Смотрич Хмельницкой области.

Напомним, 22 мая в Хмельницкой области упал воздушный шар, сообщалось об одном погибшем и пятерых травмированных.

Позже стало известно, что в Хмельницкой области из-за смертельного инцидента отменили фестиваль воздушных шаров.

Хмельницкая область авария пациенты больница фестиваль

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