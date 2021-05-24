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24 травня 2021, 11:57 142

У Мукачеві через аварію без води залишилися жителі 60 вулиць

24 травня 2021, 11:57 142
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Рixabay
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У Мукачеві, що у Закарпатській області, через аварію на трубопроводі без води залишилися 60 вулиць

Про це пише RegioNews з посиланням на комунальне підприємство "Мукачівводоканал" у Facebook.

Повідомляється, що у зв'язку з витоком води на центральній трубі від водозабору "Чинадієво" до Сорочої гори буде відключено водопостачання з 10:00 до 19:00. Також наводиться перелік вулиць, водопостачання яких здійснюється з водозабору "Чинадієво".

УВАГА! В зв’язку з витоком води на центральній трубі д 600 від в/з Чинадієво до Сорочої гори ,буде відключення...

Posted by ММКП Мукачівводоканал on Sunday, May 23, 2021

Нагадаємо, днями у Києві на Пушкінській масштабно прорвало трубу, внаслідок чого потоки хлинули через всю вулицю.

Україна Мукачево вода аварія гаряча вода

 
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