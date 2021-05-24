У Мукачеві через аварію без води залишилися жителі 60 вулиць
У Мукачеві, що у Закарпатській області, через аварію на трубопроводі без води залишилися 60 вулиць
Про це пише RegioNews з посиланням на комунальне підприємство "Мукачівводоканал" у Facebook.
Повідомляється, що у зв'язку з витоком води на центральній трубі від водозабору "Чинадієво" до Сорочої гори буде відключено водопостачання з 10:00 до 19:00. Також наводиться перелік вулиць, водопостачання яких здійснюється з водозабору "Чинадієво".
УВАГА! В зв’язку з витоком води на центральній трубі д 600 від в/з Чинадієво до Сорочої гори ,буде відключення...Posted by ММКП Мукачівводоканал on Sunday, May 23, 2021
Нагадаємо, днями у Києві на Пушкінській масштабно прорвало трубу, внаслідок чого потоки хлинули через всю вулицю.
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Третій фронт Зеленського: Навіщо президенту війна проти Кличка
5 млрд грн. за пів року. Як Кирило Тимошенко перетворив Харківщину на свою "годівницю"