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23 травня 2021, 10:47 626

У Хмельницькій області впала повітряна куля, є загиблий та травмовані

23 травня 2021, 10:47 626
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Фото: facebook
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Поблизу Кам'янця-Подільського Хмельницької області впала повітряна куля з пасажирами, одна людина загинула, п'ятеро отримали травми

Про це повідомляє пресслужба Поліції Хмельницької області, передає RegioNews.

Відомо, що в Кам‘янці-Подільському з 21 по 23 травня проходить щорічний фестиваль повітряних куль.

Літальний апарат із пасажирами на борту впав ввечері 22 травня біля села Кульчіївці.

На борту повітряної кулі перебував пілот та п’ятеро пасажирів... Один чоловік загинув, ще п’ять людей, серед яких і пілот, отримали травми різного ступеня важкості”, - йдеться в повідомленні поліції.

За фактом падіння кулі вже відкрили кримінальну справу, перевіряють порушення правил повітряних польотів.

Водночас у місцевій Facebook-спілноті "Кам'янець" повідомляється, що повітряна куля з пасажирами впала через те, що зачепила кошиком лінію високовольтних передач.

Через це кошик, в якому знаходилися люди, перекинувся. В результаті падіння кулі загинув 53-річний житель Прилук Чернігівської області. Його дружина, інші пасажири, а також 28-річний пілот із Києва отримали травми, їх доставили до лікарні. Розслідування падіння кулі триває.

Нагадаємо, ДТП сталася на Харківщині, автомобіль розірвало навпіл, є травмовані.

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