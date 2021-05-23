У Хмельницькій області через смертельний інцидент скасували фестиваль повітряних куль
У місті Кам’янець-Подільський Хмельницької області скасували проведення щорічного фестивалю повітряних куль через вчорашню трагедію
Про це повідомляє місцеве видання molbuk.ua, передає RegioNews.
Відомо, що фестиваль планували провести з 21 по 23 травня.
Однак після падіння однієї із повітряних куль, в результаті чого загинув мешканець Чернігівської області, скасували ранкові польоти на повітряних кулях.
Також повідомляється, що організатори фестивалю, скоріш за все, скасують і вечірні польоти.
Нагадаємо, у Хмельницькій області поблизу Кам'янця-Подільського впала повітряна куля, є загиблий та травмовані.
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