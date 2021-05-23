Хмельницька облрада готує звернення до влади з приводу субсидій

Фото: із відкритих джерел

Депутати Хмельницької обласної ради під час сесії, яка має відбутися 16 червня, розглянуть питання звернення до органів центральної влади з приводу нової системи призначення субсидій

Про це повідомляє "Суспільне”, передає RegioNews.

Проєкт звернення внесений до порядку денного чергової п’ятої сесії обласної ради.

Там нагадують, що після запровадження 1 травня нової системи призначення субсидій, українці мають знову подавати до органів соціального захисту велику кількість довідок.

Ще одним ударом для отримувачів субсидій депутати облради вважають рішення Кабінету Міністрів щодо ліквідації комісій з призначення субсидій місцевих органів влади.

Після розгляду у депутатських комісіях проєкт звернення винесуть на голосування під час пленарного засідання.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Мінсоцполітики хочуть змінити правила для отримання субсидій: що пропонують.