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23 травня 2021, 12:20 4813

В Умані громадянин Ізраїлю поранив двох паломників-хасидів, його затримали

23 травня 2021, 12:20 4813
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Фото: Поліція Черкаської області
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В Умані затримали 22-річного громадянина Ізраїлю, який влаштував стрілянину і поранив двох паломників-хасидів, також громадян цієї держави

Про це повідомляє пресслужба Поліції Черкаської області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, інцидент трапився вчора, 22 травня близько 15:00 на вулиці Софії Перовської.

У приміщенні готелю між чоловіками виник конфлікт, який переріс у стрілянину. Зловмисник поранив одного хасида в грудну клітку, іншого - в руку. Після чого, втік у невідомому напрямку ще до приїзду правоохоронців”, - йдеться в повідомленні.

Медики швидкої допомоги госпіталізували поранених до лікарні, їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує.

Працівники поліції згодом затримали зловмисника, ним виявився 22-річний громадянин Ізраїлю, який прибув до Умані. За фактом стрілянини відкрили кримінальну справу.

Підозрюваному загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Вирішується питання про оголошення підозри та обрання затриманому запобіжного заходу. В рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють всі обставини події”, - додали в Поліції Черкаської області.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині чоловік відкрив вогонь: поранив себе і ще одного чоловіка.

Черкаська область Умань стрілянина хасиди Ізраїль кримінальна справа

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