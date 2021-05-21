На Миколаївщині чоловік відкрив вогонь: поранив себе і хлопця

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В Миколаївській області чоловік влаштував стрілянину - він підстрелив хлопця і поранився сам

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУНП.

Зазначається, що інцидент стався ще 13 травня, у полі поблизу села Новоінгулка. 30-річний миколаївець забрав мобільний телефон у одного з учасників конфлікту. Після цього, він разом з невідомим чоловіком, декілька разів вистрілив ще в одного учасника конфлікту. Він йому влучив у стегно і сам був поранений.

Зловмиснику вже повідомили про підозру: йому інкримінують розбійний напад і замах на вбивство. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 227 тис. грн.

Нагадаємо, у ніч на п'ятницю, 21 травня, у Святошинському районі столиці підстрелили чоловіка.